Die Last-Minute-Angebote sind vorbei, jetzt noch fürs Fest zu ordern wäre mutig. Dennoch gibt es natürlich weiterhin Blitzangebote bei Amazon. Heute mit hochwertigen Kopfhörern, Spielen und Monitoren.

Von Dennis Ziesecke |

Der ViewSonic VX2757 bietet 27 Zoll, Full HD und unterstützt Freesync.

Last-Minute war gestern, heute geht es mit einer wieder mehr oder weniger regulären Menge an Blitzangeboten weiter. Wie immer gilt: Blitzangebote starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir in der News angeben. Anschließend sind sie zeitlich und in der Stückzahl limitiert. Prime-Nutzer beginnen zum angegebenen Zeitpunkt, alle anderen müssen 30 Minuten länger auf den Start warten.

Geschenk vergessen? Gutschein ausdrucken & schenken!

Heute gibt es unter anderem den ViewSonic VX2757, einen 27 Zoll Gamer-Monitor mit 1.920x1.080 Bildpunkten und nur 1 ms Reaktionszeit. Beim Anschluss via Displayport an eine kompatible AMD-Grafikkarte wird auch FreeSync unterstützt, allerdings bietet der Bildschirm keinen erhöhten Bildwiederholbereich. Ein Gaming-Modus reduziert zusätzlich den Input-Lag. Voll gamingtauglich ins neue Jahr durchstarten!

ViewSonic VX2757-MHD 27 Zoll FHD-Monitor, Freesync, ab 10:00 Uhr

Weitere Blitzangebote am 23. Dezember:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen und Premiumversand nutzen