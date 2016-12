Saturn wirft pünktlich zum Fest noch einige günstige Produkte an die Schnäppchen-Front und bietet unter anderem den 55 Zoll UHD-Ambilight-TV Philips 55PUS6101 für nur 555€ an.

Von Dennis Ziesecke |

Der Philips 55PUS6101 bietet brillante UHD-Bilder auf 55 Zoll und erweitert den Bildeindruck dank Ambilight.

Für Kurzentschlossene, Mist-ich-habe-Weihnachten-verpennt-Spätaufsteher, für alle, die einen neuen Fernseher brauchen und natürlich für jeden, der einfach zu viel Geld auf dem Konto hat bietet Saturn eine letzte Chance, vor dem Weihnachtsfest an einen großen, hochauflösenden und vergleichsweise günstigen Fernseher zu kommen. Entweder heute bis 15 Uhr bestellen und bis morgen liefern lassen oder einfach online bestellen und offline im Laden abholen und schon startet Weihnachten 2016 mit einem tollen Fernseher.

Die aktuellen Angebote gelten bis zum 27. Dezember, allerdings natürlich nur wenn der Vorrat solange reicht.

Der Philips 55PUS6101 ist, der Preis deutet es zaghaft an, nicht das Topmodell aus Philips UHD-Riege. HDR-Fans sollten daher zu einem teureren Produkt greifen und auch Ambilight ist nur seitlich, nicht aber am oberen Rand vorhanden. Das ändert aber nichts an den generellen Qualitäten des Fernsehers: Die UHD-Auflösung ist auch bei 55 Zoll Diagonale beeindruckend und wer Ambilight noch nicht in Aktion gesehen hat, sollte es nachholen. Zudem bietet der Fernseher aktuelle TV-Tuner inklusive DVB-T2 mit H.265-Support. Smart-Funktionen sind ebenfalls vorhanden, gesteuert von einem Doppelkernprozessor.

Philips 55PUS6101 55 Zoll UHD-TV Ambilight für nur 555€

Weitere Angebote bei Saturn.de: