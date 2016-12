Auch an den Weihnachtsfeiertagen geht es natürlich mit Sonderangeboten bei Amazon weiter. In den Tagesangeboten heute: Sandisk-SSD mit 960 GByte, DDR4-RAM und weiteres PC-Zubehör wie Powerline, Speicherkarten und Eingabegeräte.

Crucial Ballistix Sport 8 GB DDR4 für nur 39,90€ bei Amazon.

Bei Amazon gibt es heute eine gute Auswahl an PC-Zubehör zum reduzierten Preis - eine gute Chance, eventuelle weihnachtliche Geschenkgutscheine einzulösen oder das Konto pünktlich vor dem neuen Jahr etwas zu erleichtern.

Endlich genug SSD-Speicher

SSDs sind schnell, praktisch, robust und eine wundervolle Möglichkeit, dem PC zu mehr Leistung zu verhelfen. Mit 960 Gigabyte bietet die SanDisk-SSD von Amazon genug Speicher für Spiele, Betriebssystem und andere Anwendungen - sowohl im Desktop-PC als auch im Notebook oder der Spielekonsole.

RAM wird teurer - aber erst morgen

Mit dabei ist der Ballistix Sport LT mit 8,0 GByte für nur 39,90€. Es handelt sich dabei um ein DDR4-2400 Speichermodul für moderne Systeme mit DDR4-kompatiblem Mainboard. Arbeitsspeicher steigt gerade sichtbar im Preis und wird in den kommenden Wochen eher nicht preiswerter, ein Kauf auf Vorrat kann sich daher lohnen. Beispielsweise für ein im kommenden Jahr anstehenden PC-Neukauf auf Basis von AMDs Ryzen oder Intels Kaby Lake, die beide DDR4 unterstützen.

27 Zoll Tablet und All-in-One-PC: Lenovo Yoga 900 Home

Ein elegantes PC-System ohne störendes Towergehäuse kann in Form eines NUC oder anderen Mini-PCs ins Haus kommen - oder als All-in-One-System integriert in einen Flachbildschirm. Vor allem wenn am PC nicht gebastelt werden soll, vielleicht sogar als nachträgliches Geschenk an ältere Verwandte, ist ein solches All-in-One-System durchaus praktisch. Das Lenovo Yoga Home 900 bietet einen Intel Core i7-5500U, einen Mobilprozessor mit 3,0 GHz Taktfrequenz, sowie 8,0 GByte RAM und eine SSD mit 256 GByte Kapazität. Für die Grafik sorgt intels Geforce GT940A mit 2,0 GByte VRAM, so dass grafisch anspruchslosere Spiele problemlos laufen. Als Betriebssystem kommt Windows 10 zum Einsatz. Das Display bietet mit 27 Zoll viel Platz und löst mit 1.920x1.080 Pixeln auf.

Das Yoga 900 Home unterstützt neben dem Desktop-Modus mit klassisch stehendem Bildschirm auch einen Tablet-Modus, in dem das Gerät wie ein Tablet flach auf dem Tisch platziert werden kann. Der Traum von experimentierfreudigen P&P-Rollenspielern wurde schließlich schon 2009 gezeigt: Dungeons&Dragons auf einem Surface-Touchscreen-PC von Microsoft.

