Amazon bietet heute in den Tagesangeboten zahlreiche Spiele von Ubisoft reduziert an - mit dabei unter anderem auch Watch Dogs 2. Doch auch eBooks und Filme gibt es heute besonders preiswert.

Von Dennis Ziesecke |

Watch Dogs 2 und andere Ubisoft-Spiele sind heute reduziert im Angebot.

Ubisoft feiert 30-jähriges Firmenjubiläum und alle profitieren: Nachdem in diesem Jahr schon zahlreiche Spiele bei uPlay verschenkt wurden, gibt es nun Sonderpreise für viele Ubisoft-Spiele im Angebot von Amazon.

Mit dabei sind unter anderem Watch Dogs 2 ab 37,97€, The Division ab 19,97€ und Assassin's Creed Syndicate, beispielsweise in der Special Edition ab 22,97€. uPlay wird zwar trotzdem benötigt, so eine echte Spielebox mit einem physischen Datenträger fühlt sich aber ja doch noch etwas besser an als ein digitaler Download..

Bis zu 35% Rabatt auf Ubisoft-Spiele

Auch Rollenspieler kommen auf ihre Kosten: The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition in der Amazon-exklusiven Variante mit Soundtrack-CD kostet für Playstation 4 heute nur 39,97€. Ebenfalls für die Sony-Konsole ist zudem Dishonored 2: Das Vermächnis der Maske im Angebot, die Day-One-Edition kostet 29,97€. Wie immer gilt: Ab-18-Titel kosten weitere 5 Euro für die Alterskontrolle beim Versand.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition inkl. Soundtrack CD (PS4) nur 39,97€

Dishonored 2: Das Vermächnis der Maske (PS4) nur 29,97€

Alle Spiele durchgezockt, Fernsehprogramm öde, langeweile? Das muss nicht sein, wie wäre es beispielsweise mit einem guten Buch? Amazon bietet in den kommenden Tagen zahlreiche Top-Romane mit mindestens 50% Preisnachlass für Kindle an. An Schüler oder alle, die mal welche waren richtet sich »Isch geh Schulhof: Unerhörtes aus dem Alltag eines Grundschullehrers« für nur 3,99€, während sich Andreas Eschbach im grandiosen »Eine Billion Dollar« der Frage widmet, was zur Hölle ein einfacher Mensch mit einem derart überdimensionalen Erbe anstellen kann oder soll. Im Gegensatz zu den Geldsummen im Roman kostet das eBook erstaunlich bescheidene 1,99€. Oder lieber Filmnachschub ohne Abhängigkeit von Werbepausen und seltsamen TV-Sendern? Die Digital Deals Days bei Amazon bringen reduzierte Filme im Stream und auf Disk - beispielsweise Warcraft: The Beginning für 9,98€ oder Dealpool für 7,98€. Wer Filme lieber leiht statt zu kaufen: Mit dem nur einmal pro Account nutzbaren Gutschein LEIHEN99 gibt es einen beliebigen Film aus dem Streaming-Sortiment Amazons für nur 99€ für 48 Stunden geliehen. Der Gutschein funktioniert nur mit aktiver 1-Click-Bestellung. Achtung: Fire-TV-Nutzer müssen den Film im Browser und nicht auf der Fire-TV-Oberfläche leihen um den Gutschein eingeben zu können, dann kann der Film aber auch mit dem Stick geschaut werden.

12 Tage Kindle: eBooks mindestens 50% reduziert

Film-Angebote bei Amazon