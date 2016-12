Zwar sinkt die Deal-Taktrate stark, Blitzangebote gibt es aber weiterhin. Heute mit dem Gaming-Headset Void von Corsair, Spielen wie der Bioshock Collection für Xbox One und Monitoren von Medion und Iiyama.

Das Corsair Void USB ist ein Stereoheadset mit 3,5 mm Klinkenstecker für PC und Konsolen.

Die Chance steht nicht schlecht, dass unter dem Weihnachtsbaum der eine oder andere Geschenkgutschein oder Geldschein seinen Besitzer gewechselt hat - Zeit für neue Anschaffungen! Und wenn man noch so rundgefuttert vom Weihnachtsessen im Bett liegt, warum nicht den Tag mit Serien-Binge-Watching, Spielen und dem Beobachten von Amazon-Blitzangeboten verbringen?

Heute gibt es das Corsair VOID um den Nachbarn zumindest gelegentlich die Schreie der Mitspieler zu ersparen. Angeschlossen wird das Stereo-Headset per 3,5 mm Klinke, was den Gedanken an eine hochwertige Soundkarte als Begleiter des Headsets nahelegt. Doch auch ohne zusätzliches Klangbrett weiß der Sound des Corsair-Headsets zu überzeugen - an PC und Konsolen oder einfach nur als Kopfhörer für den Musikplayer.

Corsair VOID Stereo Gaming-Headset 3,5 mm Stereo ab 09:50 Uhr

Weitere Blitzangebote am 27. Dezember:

