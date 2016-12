Die Wochenangebote bei Notebooksbilliger versprechen günstige Neuanschaffungen. Beispielsweise das MSI GL62 mit i7 und GTX 960M für nur 777€ oder den Samsung S27F350F mit 27 Zoll Diagonale und Freesync für nur 179€.

Von Dennis Ziesecke |

Der Samsung S27F350F bietet 27 Zoll in der Diagonale bei FullHD und unterstützt Freesync.

Zum Jahreswechsel mit einem neuen Monitor, mehr Bildfläche und Freesync durchstarten, das klappt dank des Samsung S27F350F und Notebooksbilliger gerade recht günstig. Der Monitor mit 27 Zoll Diagonale und farbstarken PLS-Panel löst mit 1.920x1.080 Bildpunkten auf und bietet eine Reaktionszeit von 4 ms. Zwar wird kein erhöhter Wiederholratenbereich geboten, zwischen 40 und 60 Hz sorgt aber Freesync für ein geschmeidigeres Spielgefühl. Zumindest wenn der Monitor via Displayport an eine kompatible AMD-Grafikkarte angeschlossen wird. Alternativ lässt sich der Bildschirm auch via VGA oder HDMI verbinden.

Samsung S27F350F 27 Zoll FHD-Monitor PLS 4ms, Freesync für nur 179€

