Es ist wieder Dienstag, die Läden schließen so langsam - doch Mediamarkt kennt keine Ruhe. Nur Online und nur zwischen 20 und 09 Uhr gibt es die Angebote des Gönn-dir-Dienstags.

Von Dennis Ziesecke |

Mafia 3 ist in der Deluxe Edition für PS4 im Angebot - aber nicht als einziges Spiel, Stöbern lohnt sich.

Am heutigen Sonderangebots-Dienstagabend bei Mediamarkt werden Konsolenspieler mit Playstation 4 bedient: Im Angebot sind unter anderem Mafia 3 in der Deluxe Edition für PS4 und Homefront - The Revolution, ebenfalls für PS4. Wer sich standesgemäß auf Resident Evil 7 vorbereiten möchte: Teil 4, 5 und 6 sind für jeweils 18€ zu haben.

Mit dem Turtle Beach Ear Force Elite 800 findet sich zudem ein klangstarkes Gaming-Headset für die PS4 und PS3 im Angebot - für 222€ sicher kein Spontankauf, dennoch ein fairer Preis für ein gutes Headset. Wer lieber mit einem Tischmikrofon arbeitet, sollte einen Blick auf das Turtle Beach Ear Force Streaming-Mikrofon werfen. Es bietet auch für Podcasts und Twitch klar verständliche Sprachaufnahmen und sieht zudem nicht schlecht aus. Es ist nutzbar am PC, der XBox One und der PS4, angeschlossen wird es mit einem 3 Meter langem USB-Kabel. Heute liegt der Preis bei nur 55€.

Gönn dir Dienstag bei Mediamarkt