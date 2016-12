Kurz vor dem Jahresende gibt Amazon noch einmal Gas bei den Blitzangeboten. Im neuen Jahr endlich einmal so richtig viel Displayfläche haben - das ist mit dem LG 34UC87C-B dank 34 Zoll Diagonale mit leichter Krümmung und 3440x1440 Bildpunkten.

Von Dennis Ziesecke |

Der LG 34UC87C überzeugt mit hoher Auflösung, erstklassigem IPS-Panel und gebogenen 34 Zoll Diagonale.

Wenn nicht nur einer sondern gleich zwei Monitore ersetzt werden müssen, liegt der Griff zu einem extragroßen Display mit 34 Zoll Diagonale und hoher Auflösung durchaus nahe. Der LG 34UC87C bietet all das - mit 3.440x1.440 Bildpunkten ist viel Platz für notfalls auch zwei gleichzeitig verbundene Signalquellen. Diese können per HDMI oder Displayport verbunden werden, zusätzlich ist ein USB-Hub verbaut. Das IPS-Panel sorgt für tolle Farben und gute Blickwinkel, was die Intensität der gekrümmten Bildfläche noch verstärkt.

LG 34UC87C-B 34 Zoll Curved-Monitor IPS ab 10:00 Uhr

