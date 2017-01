Games für PC und Konsolen sind heute um bis zu 40% bei Amazon reduziert. Mit dabei sind auch aktuelle Top-Titel wie Watch Dogs 2, Destiny und Die Zwerge.

Von Dennis Ziesecke |

Die Zwerge bringt deutsche Fantasy-Literatur auf den Bildschirm. Heute im Angebot für Playstation 4 und Xbox One.

Irgend etwas gibt es ja immer zu feiern, auch wenige Tage nach den Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten. Amazon feiert Tiefpreistage und bietet zahlreiche Spiele mit bis zu 40% Preisnachlass an.

In Watch Dogs 2 als Hacker die virtuelle offene Welt erkunden, zerstören und noch mehr zerstören? Warum nicht gleich mit der Gold-Edition einsteigen, sie kostet für Playstation 4 und Xbox One nur 69,97€. Und wer immer noch der Meinung ist, Shooter würden sich auf Konsolen nicht gut steuern lassen, sollte einen Blick auf Destiny werfen - der Shooter überrascht selbst eingefleischte PC-Gamer dank hübscher Grafik, guter Zugänglichkeit und erstklassiger Gamepad-Steuerung. Destiny - The Collection enthält bereits die umfangreichen DLCs.

Einen weiteren Blick wert ist Die Zwerge für Xbox One und Playstation 4. Gamestar-Tester Markus Schwerdtel bezeichnet es als »Buch zum Mitspielen« und vergibt 82 Wertungspunkte für das Spiel von King Art Games.

Spiele für PC und Konsolen um bis zu 40% reduziert