Mediamarkt feiert die Energiewende und verschenkt Gutscheincoupons beim Kauf von neuen Haushaltsprodukten aus den Bereichen TV, Beamer, Haushaltsgroßgeräte, Einbaugeräte und Kaffeevollautomaten.

Von Dennis Ziesecke |

Der Philips 65PUS6121 kostet in der Gutscheinaktion nur 949€.

Energiewende - Mediamarkt ruft mit diesem Schlagwort zur Anschaffung neuer Elektronik zwecks Vermeidung überhöhter Energieaufnahme bei Haushaltsgeräten an. Oder weniger kompliziert ausgedrückt: Es gibt bis zu 500 Euro in Form von Gutscheinen beim Kauf von Produkten aus den teilnehmenden Produktbereichen. Mit Energiesparen hat das natürlich nur wenig zu tun, dürfte doch die Produktion der Geräte mehr Energie kosten als ein Fernseher in seiner Lebzeit je aus der Steckdose ziehen kann. Aber es ist eine Gelegenheit ein paar Euro zu sparen.

Die Energiewende-Aktion läuft vom 04. Januar bis zum 16. Januar und ist sowohl Online- als auch Offline gültig. Teil nehmen alle Produkte aus den Bereichen TV, Haushaltsgroßgeräte, Einbaugeräte, Kaffeevollautomaten und Beamer - PCs und Notebooks sind ausdrücklich nicht mit eingeschlossen. Der Wert des Gutscheines hängt vom Kaufpreis ab. Die preisliche Staffel ist übersichtlich:

Beim Kauf eines Gerätes ab 399€ gibt es einen 40€ Coupon

Beim Kauf eines Gerätes ab 599€ gibt es einen 70€ Coupon

Beim Kauf eines Gerätes ab 799€ gibt es einen 100€ Coupon

Beim Kauf eines Gerätes ab 999€ gibt es einen 150€ Coupon

Beim Kauf eines Gerätes ab 1499€ gibt es einen 250€ Coupon

Beim Kauf eines Gerätes ab 1999€ gibt es einen 500€ Coupon

Der Gutschein berechnet sich nur über den Preis eines Einzelgerätes, nicht für den gesamten Warenkorb! Der Geschenkgutschein wird dann frühestens ab dem 08. Februar per eMail zugeschickt. Der Geschenkgutschein ist dann bis zum 30. Juni 2017 ausschließlich im Mediamarkt-Onlineshop einlösbar und der Bestellwert muss mindestens einen Euro über dem Couponwert liegen.

Fernseher, Haushaltsgeräte und mehr

Mit dabei sind hochwertige Flachbildfernseher wie der Philips 65PUS6121 mit 65 Zoll Diagonale und UHD-Auflösung für (den Gutschein bereits eingerechnet) nur 949€. Für den LG 65UH8509 mit 65 Zoll Diagonale, UHD-Auflösung und beeindruckender HDR-Funktion bleibt ein finaler Preis von 2.195€ dank des 500-Euro-Gutscheines.

Der Samsung UE55KU6079 hingegen liegt regulär bei nur 649€, so dass der 55 Zoll UHD-Fernseher nur noch 579€ kostet - ein Schnäppchen für die gebotene Leistung.

Wenn 65 Zoll nicht reichen ist ein Beamer praktisch: Die Videoprojektoren strahlen Bilder auch mit mehreren Metern Diagonale an die Wand und sorgen für ein hervorragendes Heimkinogefühl. Und wer einmal eine Runde FIFA 17 mit einem guten Beamer gespielt hat..

Einen Gutschein über 70 Euro gibt es beispielsweise beim Kauf des Acer H6517ABD, der mit Bilder mit Full HD an die Wand wirft und über 3D-Funktionen verfügt. Der DLP-Projektor kostet regulär 599€, nach Abzug des Gutscheinwertes bleiben also nur 529€ übrig.

Die TV-Königsklasse stellen aktuell hochauflösende OLED-Fernseher dar. Diese bieten einmalige Schwarzwerte, schnelle Reaktionszeiten und beeindruckend lebendige Farben und eignen sich so ganz besonders gut für den Anschluss von Playstation 4 und XBox One - und auch PC-Gamer sollten einmal versuchen einen solchen Fernseher als Monitor zu nutzen, der Effekt ist verblüffend.

Ein wenig Kleingeld ist für einen UHD-OLED-TV aber schon nötig. Es muss ja nicht gleich der LG 77EC980V mit 77 Zoll, UHD-Auflösung und Curved-Display für 24.999€ sein. Bei diesen Gerät fällt auch der 500-Euro-Gutschein nicht mehr wirklich ins Gewicht. Es geht auch preiswerter: Der LG 55EG910V mit Curved-OLED-Display und FullHD-Auflösung kostet regulär aktuell nur 1.299€, was einen Gutschein über 150 Euro ergibt.

