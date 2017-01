Mit dem Creative Sound BlasterX H5 Tournament Headset hat Amazon heute ein hochwertiges Gamingheadset mit Klinkenanschluss in den Blitzangeboten.

Von Dennis Ziesecke |

Das Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition bietet satten Sound an PC, Xbox One und PS4.

Sollte in all den vorweihnachtlichen Sales kein passendes Headset dabei gewesen sein, gibt es heute eine weitere Chance. Amazon bietet das Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition in den Blitzangeboten an. Den Startzeitpunkt (für Prime-Nutzer, alle anderen müssen sich 30 Minuten länger gedulden) um 16:00 Uhr sollten Besitzer einer Playstation 4, Xbox One oder eines PCs nicht verpassen, das Angebot ist zeitlich und in der Stückzahl limitiert.

Angeschlossen wird das Headset via 3,5mm Klinke inklusive Splitter für den Mikrofonanschluss. So lässt es sich auch an Konsolen von Sony und Microsoft anschließen. Noch besser klingt das H5 allerdings an Creative-Soundkarten wie der Sound Blaster Z oder der USB-Soundlösung Sound BlasterX G1.

Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition PC/Xbox One/PS4 ab 16:00 Uhr

Weitere Blitzangebote:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen