Amazons Blitzangebote lassen PSVR-Nutzer abheben: Mit Ubisofts Eagle Flight geht's in die Lüfte. Wer lieber den PC aufrüstet: Zwei Corsair-Netzteile, das AX760 und das CX500, sind heute im Angebot.

Von Dennis Ziesecke |

Das Corsair CX500 bietet genug Leistung für einen aktuellen Quadcore-PC mit flotter Grafikkarte.

Immer mehr Leistung braucht heute immer weniger Leistung: Moderne PC-Komponenten werden von Generation zu Generation zwar immer schneller, brauchen dabei oft aber sogar weniger Strom als die Vorgänger. So lässt sich ein moderner Gaming-PC mit Quadcore-Prozessor und einer Grafikkarte wie der GTX 1070 problemlos mit einem 500-Watt-Netzteil wie dem Corsair CX500 betreiben.

Das Netzteil ist mit einem 8-Pin-PCIe-Stromstecker sowie einem 6-Pin-PCIe ausgestattet um auch leistungshungrige Grafikkarten mit Energie zu versorgen. Die 80+ Bronze-Zertifizierung steht für einen Wirkungsgrad von bis zu 85%. Dabei arbeitet es angenehm ruhig und bietet natürlich die relevanten Schutzmechanismen gegen Überspannung - Hardwareluxx war das CX500 aus all diesen Gründen einen Preis-Leistungs-Award wert. Wer mehr Leistung und einen voll modularen Aufbau wünscht, sollte um 08:10 Uhr in die Blitzangebote schauen - da gibt es das Corsair AX760, voll modular und mit 760 Watt sowie 80 Plus Platinum ausgestattet.

Corsair CX500 ATX-Netzteil 500 Watt ab 19:30 Uhr

