Das Vernee Mars aus den Amazon Blitzangeboten bietet eine Top-Ausstattung zum Mittelklassepreis. Ebenfalls in den Deals: Das Gigabyte GA-F2A78M für FM2+ CPUs.

Das Vernee Mars ist dank Achtkernprozessor, 4GB RAM und modernen Features wie USB C ausgestattet wie ein teures Luxussmartphone.

Um an die Leistung eines 2,0 GHz schnellen Achtkern-SoC und 4,0 GByte RAM sowie an Ausstattungsmerkmale wie USB C, ein FullHD-Display und einen Fingerabdruckscanner zu kommen, muss bei klassischen Markenherstellern viel Geld investiert werden. Das Chinaphone Vernee Mars bietet all das allerdings schon zum Mittelklassepreis. Ein Import ist ebenso überflüssig, da Amazon direkt aus Deutschland verschickt.

Das Smartphone ist mit Android 6 vorinstalliert. Das Display misst 5,5 Zoll, dank FullHD-Auflösung ist die Pixeldichte mehr als ausreichend.

Vernee Mars Smartphone 5,5 Zoll Helios P10, 4+32GB, Android 6 ab 16:05 Uhr

Weitere Blitzangebote:

