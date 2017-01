Redcoon bietet das Samsung Galaxy S7 ohne Vertrag und SIM-Lock für nur 499€ an - 50 Euro Abzug auf den Preis im Shop gibt es direkt im Warenkorb.

Von Dennis Ziesecke |

Das Samsung Galaxy S7 bietet viel Leistung, ist spritzwassergeschützt und macht ganz nebenbei hervorragende Fotos.

Bevor Samsung erfolgreich den eigenen Ruf mit explodierenden Galaxy Note-Smartphones ruinierte, erschien mit dem nicht feuergefährdeten Galaxy S7 ein rundum gutes und empfehlenswertes Smartphone. Das S7 ist dabei nicht nur ein kleines Update zum populären Galaxy S6 sondern kann auch abseits der Benchmarktabellen überzeugen.

So ist es im Gegensatz zum Vorgängermodell spritzwasser- und staubgeschützt - ein Segen an regnerischen Tagen sowie bei versehentlichen Tauchgängen in Badewannen oder Pfützen. Ebenfalls sehr praktisch ist der beim Vorgänger eingesparte Slot für Micro-SD-Karten.

Das 5,1 Zoll große Display löst mit 2560x1440 Bildpunkten nicht nur für den Alltag sondern auch für VR-Anwendungen mit Samsungs GearVR hoch auf. Das AMOLED zeigt dabei satte Farben und erstklassige Kontrastwerte bei einer sehr guten Helligkeit. Im Test bei Gamestar gab es daher Traumwertungen in allen Bereichen - auch wenn nur das Galaxy S7 Edge getestet wurde, bleiben die technischen Daten doch im Großen und Ganzen identisch.

Samsung Galaxy S7 Black Onyx 32 GByte 5,1 Zoll Smartphone für nur 499€