Dieser Freitag ist ein Monitor-Tag bei den Amazon Blitzpreisen: So viele unterschiedliche Bildschirme gab es schon lange nicht mehr. Auch mit von der Partie sind Spiele und Gaming-Mäuse.

Von David Gillengerten |

Der AOC Agon ?AG241QG bietet Nvidia G-Sync bei 23,8 Zoll und einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten. ? ?

Für die guten Deals muss man auch einmal länger wach bleiben: zum Beispiel für den Agon-Monitor von AOC. Der kommt mit einer Bildschirm-Diagonalen von 23,8 Zoll daher und verfügt über 2.560 x 1.440 Megapixeln, was einer QHD-Auflösung entspricht. Außerdem mit an Bord ist Nvidias G-Sync. Dank synchronisierter Bildwiederholungsrate gibt es keine Bildfehler und nur noch minimale Verzögerungen.

Auch bei den Anschlüssen kann der Monitor von AOC Agon mithalten. Neben einem HDMI-Eingang gibt es gleich vier USB-3.0-Anschlüsse. So lassen sich Maus und Tastatur zum Beispiel direkt an den Monitor anschließen. Ebenfalls nett: Dank integrierter Headset-Halterung bleibt der Kopfhörer am vorgesehenen Platz und der Schreibtisch so schön aufgeräumt.

AOC AGON AG241QG 23,8 Zoll Monitor, HDMI, 2560 x 1440 ab Samstag, 00:04 Uhr

