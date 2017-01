Auch wenn es aktuell viele gute Angebote im Bereich Gaming gibt: Die Amazon-Blitzpreise halten auch am Dreamhack-Wochenende das ein oder andere Schnäppchen bereit.

Der BenQ ?XL2730Z ist ein ?einfacher 27 Zoll Monitor mit nur wenig Extras und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Moderne Gaming-Monitore sind gebogen und haben viele Extras eine Headset-Halterung mit an Bord. Es gibt jedoch immer wieder Bildschirme, die vor allem eins sind: gute Monitore mit einer hohen Auflösung und einem angemessenen Preis. So auch der BenQ XL2730Z. Er verfügt über 27 Zoll Bildschirm-Diagonale bei einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, was WQHD entspricht.

Natürlich hat auch der BenQ einige Spezial-Funktionen in petto. Erwähnenswert sind vor allem Free-Synch und ein Auto Game Mode. Als Anschlüsse fungieren zwei HDMI-Eingänge sowie USB und DVI-DL.

BenQ XL2730Z 27 Zoll WQHD Monitor ab 15:59 Uhr

