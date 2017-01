Nicht nur bei Spielen sondern auch bei Hardware locken Händler mit Vorbesteller-Boni. Creative bietet über Caseking zum anstehenden Release der Gamer-Soundbar Katana Bundles mit Headsets und Soundkarten aus eigener Produktion an.

Von Dennis Ziesecke |

Bei Creatives Sound BlasterX Katana handelt es sich um eine Soundbar für Gamer.

Im Heimkino haben sich Soundbars einen festen Platz erkämpfen können, nun will Soundkartenpionier Creative die Lautsprecherleisten auch am Gamer-PC etablieren. Die Sound BlasterX Katana eignet sich aber auch für den Fernseher um in Verbindung mit einer Konsole den Ton anzugeben.

Um die LED-Beleuchtete Soundbar schon vor dem Release Ende Januar ins Gespräch zu bringen, gibt es nun eine Bundle-Aktion bei Caseking: Wer die Katana-Soundbar zum Releasepreis von 299,90€ vorbestellt, bekommt weitere Peripherie von Creative dazu geschenkt. Mit dabei ist das Headset Sound BlasterX H5 Gaming-Headset, im Bundle 1 streng limitiert sogar inklusive der Siege Mo4, Creatives jüngst vorgestellter Gaming-Maus.

Wen die Kombination Lautsprecher und Headset verstört: Es gibt auch Bundles mit der Creative Sound Blaster Z, einer PCie-Soundkarte mit beiliegendem Tischmikrofon oder der Sound BlasterX G1, einer USB-Soundlösung.

Creative Sound BlasterX Katana Bundle mit Sound BlasterX H5 + Siege Gaming-Maus für nur 299,90€

Creative Sound BlasterX Katana Bundle mit Sound BlasterX H5 Gaming-Headset für nur 299,90€

Creative Sound BlasterX Katana Bundle mit Sound Blaster Z PCie-Soundkarte für nur 299,90€

Creative Sound BlasterX Katana Bundle mit Sound BlasterX G1 USB-Soundkarte für nur 299,90€