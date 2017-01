Als Tagesangebot gibt es bei Amazon heute den Sennheiser HD 598C, einen hochwertigen Kopfhörer, der sich auch für Gamer eignet. Bis zu 200 Euro lassen sich hingegen beim Kauf von Konsole und Fernseher im Set sparen.

Der Sennheiser HD 598C kann als Kopfhörer und Headset genutzt werden.

Mit dem Sennheiser HD 598C hat Amazon heute einen hochwertigen Kopfhörer im Angebot, der mit einem beiliegenden Kabel auch als Headset genutzt werden kann. Der Klang orientiert sich aber weniger an klassischen Gamer-Headsets - das ist positiv gemeint, schließlich mögen auch Gamer nicht zwingend die starke Betonung von Höhen und Tiefen vieler Gamer-Headsets.

Dem HD 598C liegen zwei steckbare Anschlusskabel bei: Eines mit drei Metern Länge und 6,3mm-Klinkenstecker sowie eines mit 1,2 Metern und 3,5mm-Klinke und mit integriertem Mikrofon. Die Headsetfunktion ist aber weniger für Gamer gedacht sondern eignet sich eher zum Annehmen von Telefonanrufen wenn der Kopfhörer am Smartphone genutzt wird. Gamer sollten ein paar Euro in ein separates Mikrofon investieren, sollten sie nicht eh nur einen Kopfhörer benötigen.

Bis zu 200 Euro Preisnachlass gibt es aktuell beim Kauf einer Xbox One S zusammen mit einem Fernseher oder Projektor.

Noch bis zum 22. Januar lassen sich bei Amazon bis zu 200 Euro beim Kauf von Konsole und Fernseher sparen. Dem Team Playstation steht dabei ausschließlich die PS4 Slim mit 500 GByte zur Wahl, die Konsole lässt sich mit fünf verschiedenen Sony-Fernsehern wie beispielsweise dem Sony KD55-XD7004 mit 55 Zoll und UHD-Auflösung (799,99€) kombinieren. Im Warenkorb werden für die Playstation-Bundles 85 Euro vom Gesamtpreis abgezogen.

Mehr sparen können Fans der Xbox One S: Je nach gewähltem Fernseher oder Videoprojektor gibt es zwischen 100 und 200 Euro Rabatt. Auch bei den Konsolen gibt es im Microsoft-Lager mehr Auswahl, beispielsweise die Xbox One S mit 500 GByte für 279€ oder das Modell mit 1 TByte und Gears of War 4 für 339€.

