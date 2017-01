In den Blitzangeboten wagen wir den Blick über den Tellerrand und empfehlen auch einmal ein Filmangebot. Zusätzlich gibt es aber natürlich auch weiterhin Gaming-Hardware, Notebooks und mehr.

Von Dennis Ziesecke |

Die Corsair Vengeance M65 RGB Pro verspricht Vorteile vor allen in FPS-Games.

An Monitor und Grafikkarte werden höchste Ansprüche gestellt - warum also nicht auch an die technischen Werte der Maus? Immerhin handelt es sich um das immer noch wichtigste Eingabegerät am PC. Die Corsair M65 Pro bietet sich als Upgrade vor allem für FPS-Gamer an: Eine prominent platzierte Zusatztaste schaltet die DPI-Zahl von supersensibel auf Sniper-tauglich. In der höchsten Einstellung arbeitet der optische Sensor mit 12.000 DPI, auf Wunsch ermöglicht Corsair aber auch pixelgenaues Zielen.

Weitere Zusatztasten lassen sich beispielsweise mit selbst erstellten Makros belegen, um so auch bei komplexen Handlungen immer richtig zu agieren. Dazu bietet Corsairs M65 Pro RGB eine Beleuchtung, die sich in der beiliegenden Software konfigurieren lässt.

Corsair Gaming CH-930011-EU M65 Pro Optische Gaming Maus RGB, weiß ab 13:00 Uhr

Weitere Blitzangebote:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen