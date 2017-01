Bei Notebooksbilliger gibt es nicht nur Notebooks billiger sondern auch Tablets, Monitore, PCs, Fernseher und mehr. Jeden Montag gibt es dabei neue Angebote mit besonders verlockenden Preisen.

Von Dennis Ziesecke |

Das HP 15-ay506ng bietet alles, was ein Allround-Notebook benötigt.

Den PC fürs Gaming, das Notebook für alles andere: Bei dieser Kombination muss der mobile Rechner gar nicht teuer sein, die Leistung von Intels mobilen Core-i-Prozessoren mit zwei Kernen und sehr niedriger TDP reicht hier vollkommen aus.

So wie beispielsweise der Core i3-5005U im HP 15, der von 8,0 GByte RAM und einer SSD mit 128 GByte für das beiliegende Windows 10 begleitet wird. Das 15,6 Zoll große Display löst mit FullHD auf, per HDMI lassen sich externe Bildschirme anschließen. USB 3.0 ist ebenso wie WLAN und Bluetooth vorhanden. Das Gewicht liegt bei weniger als 2 Kilogramm, die Akkulaufzeit (geringe Last) bei bis zu acht Stunden.

HP 15-ay506ng 15,6 FHD-Notebook, Core i3, M.2-SSD 128 GB für nur 349€

Der Acer G236HLBbid ist nicht nur preiswert, er liefert auch eine gute Bildqualität.

Mit 23 Zoll Diagonale ist der Acer G236 vielen Gamern zwar schon zu klein um als Hauptdisplay gestattet zu werden - als Zweitbildschirm hingegen brilliert das Display auf ganzer Linie. Die Auflösung ist mit 1.920x1.080 angenehm hoch für die gebotene Diagonale, die schmalen Displayrahmen verlocken zudem zum Einsatz als zwei oder Drittmonitor. Hand aufs Herz: Nur ein Monitor am PC, das reicht auf Dauer doch nicht aus..

Acer G236HLBbid 23 Zoll FHD-Monitor 5ms, HDMI für nur 99€

Weitere Angebote: