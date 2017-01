Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Amazon Blitzangebote am 24. Januar - Dishonored 2, Destiny, Samsung Galaxy Tab A und mehr

Zeit die Spielesammlung zu vervollständigen: In den Blitzangeboten gibt es heute unter anderem Destiny für XBox One, Dishonored 2 für PC und Battlefield 1 für Xbox One.

Von Dennis Ziesecke |