Günstiger als im Preisvergleich findet sich heute DDR4-RAM bei Amazon. Der 8,0-GByte-Riegel von Crucial ist allerdings nur für Prime-Kunden zum Vorzugspreis erhältlich.

Von Dennis Ziesecke |

16 GB DDR4-2400 sind eine gute Basis für einen modernen Gaming-PC.

Auch wenn Amazon nicht unbedingt als erste Adresse für günstigen Arbeitsspeicher gilt: Preiswerter ist der DDR4-RAM heute auch bei der Konkurrenz nicht. Zumindest im Falle des 8,0-GByte-Riegels von Crucial allerdings mit einer kleinen Einschränkung.

Das RAM-Modul ist nur für Prime-Kunden für 38,39€ erhältlich. Ein Probeaccount bei Amazon Prime lässt sich für 30 Tage allerdings kostenlos einrichten - dieser bietet dann auch weitere Vorteile wie zahlreiche exklusive und im Abo enthaltene Serien und Filme via Prime Video. Ash vs. The Evil Dead beispielsweise.

Ist diese Hürde genommen, bietet sich der Speicher für günstige PCs mit ansonsten modernen Bauteilen an - DDR4 wird von älteren Boards und CPUs nicht unterstützt und lässt sich auch nicht per Adapter auf dazu inkompatible Mainboards basteln. Ein neuer Skylake- oder Kaby-Lake-PC oder in Kürze ein Rechner auf Basis von AMDs Ryzen sollte aber schon mit DDR4-Speicher geplant werden auch wenn einige Boards noch Slots für DDR3 zur Verfügung stellen, schließlich kann RAM auch bei einem Mainboardwechsel übernommen werden.

Für den gehobenen Anspruch gibt es ebenfalls bei Amazon das 16-GByte-Modul Ballistix Sport LT DDR4-2400. Neben dem Plus an Speichergeschwindigkeit lässt sich mit größeren Speichermodulen der begrenzte Steckplatz für RAM effektiv nutzen. Dieser Speicherriegel ist auch für Amazon-Kunden ohne Prime-Konto erhältlich.

