Es gibt wieder Konsolenschnäppchen: Die Playstation 4 Slim mit 500 GByte Speicherplatz wurde von Saturn auf 222€ heruntergesetzt, Amazon zieht bei diesem Preis seit heute mit.

Von Dennis Ziesecke |

Die PlayStation 4 Slim ist platz- und energiesparend und dank Saturn und Amazon erfreulich preiswert.

Wer neben den opulenten PC-Spielen ab und zu einmal einen Blick in andere Spielewelten wie beispielsweise die der exklusiven Uncharted-Reihe werfen möchte, kommt aktuell mit der Playstation 4 Slim recht preiswert davon. Die Konsole bietet trotz ihrer überschaubaren Abmessungen viel Leistung, vor allem Exklusivtitel sehen teils beeindruckend aus. Ganz nebenbei eignet sich die Playstation 4 Slim auch für VR-Experimente mit PSVR und damit für heimtückische Anschläge auf nervenschwache Freunde mit Resident Evil 7.

Saturn bietet die Playstation 4 Slim in der Version mit 500 GByte Speicherkapazität für 222€ an, gratis dabei liegt das Spiel UEFA Euro 2016 (inklusive PES 2016). Versandkosten verlangt Saturn nicht, wer mag kann zudem aktuell eine 0%-Finanzierung nutzen. Amazon ist mitgezogen und bietet die Konsole seit kurzem ebenfalls für nur 222€ an, verzichtet aber auf die Spielebeilage.

Playstation 4 Slim 500 GB + UEFA Euro 2016 bei Saturn für nur 222€

Playstation 4 Slim 500 GB bei Amazon für nur 222€