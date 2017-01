Zum Monatsende gibt es noch einmal eine schöne Mischung interessanter Blitzangebote bei Amazon. Mit dabei ist die G900 Gaming-Maus von Logitech und für Rennspiel-Fans das Lenkrad Logitech G920.

Die Logitech G900 Chaos Spectrum bietet Top-Präzision und gutes Handling.

Gute Gamer brauchen nicht nur Skill sondern auch das passende Werkzeug. Die Logitech G900 leistet hier hervorragende Dienste und arbeitet zudem kabellos mit unspürbaren Latenzen. Der per USB nachzuladene Akku reicht für bis zu 32 Stunden Gaming am Stück - das dürften selbst Energy-Drink-gestählte Pro-Gamer nur schwer ausreizen können. Im Inneren der G900 Chaos Spectrum arbeitet der optische Sensor PMW3366 mit bis zu 12.000 DPI. Per Knopfdruck können aber auch frei in der Software wählbare DPI-Schritte eingestellt werden.

Nur noch bis zum 31. Januar bietet Amazon zudem eine interessante Logitech-Aktion: Beim Kauf von zwei Logitech-Produkten erhalten Sie 50% Rabatt auf das günstigere der beiden Produkte. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen.

Logitech G900 Chaos Spectrum Professionelle Gaming-Maus kabellos ab 14:00 Uhr

