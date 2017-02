Der Hardware-Händler Alternate feiert 25 Jahre, natürlich nicht ohne die standesgemäßen Hardware-Schnäppchen. Beispielsweise die Crucial MX300 mit 525 GByte für nur 99€ oder Intels Core i7-7700K für nur 349€.

Von Dennis Ziesecke |

Die Gigabyte Windforce GTX 1060 verfügt über 6,0 GByte GDDR5 und eine Werks-Übertaktung.

Ein Geburtstag muss gefeiert werden, ein Vierteljahrhundert Alternate natürlich erst recht. Zum feierlichen Anlass nutzt Alternate heute die Gelegenheit, zahlreiche Hardware-Schnäppchen unter den Kunden zu verteilen. Wir haben die besten herausgesucht.

Da wäre beispielsweise die Gigabyte Geforce GTX 1060 Windforce OC mit Nvidias aktueller Pascal-GPU für nur 249€. Die Karte nutzt 6,0 GByte GDDR5-VRAM und taktet ihre 1.280 Shadereinheiten mit 1.582 MHz (Boost: 1.797 MHz). Die Leistung der Karte ist mehr als nur ausreichend für FullHD und auch 1440p überfordert die Karte nur bei extrem anspruchsvollen Szenarien.

Gigabyte Geforce GTX 1060 Windforce OC für nur 249€

Die Crucial MX300 SSD bitet 525 GByte Speicherplatz.

SSDs sind in den vergangenen Wochen fast ausschließlich durch steigende Preise aufgefallen. Umso besser ist das Alternate-Angebot der Crucial MX 300 mit 525 GByte für nur 99€ zu bewerten. Das SATA-Laufwerk arbeitet mit bis zu 530 MB/sek und unterstützt eine AES256-Verschlüsselung in Hardware. Natürlich werden auch alle gängigen SSD-Standards wie TRIM und Secure Erease unterstützt.

Crucial MX300 525 GByte interne SSD SATA 2,5 Zoll für nur 99€

Alternativ bietet die Samsung MZ-75E250B mit 250 GByte zwar weniger Speicher, dafür aber auch einen niedrigeren Preis und den Flash-Speichers des koreanischen Marktführers: Samsungs Laufwerke bieten eine höhere Geschwindigkeit, auch wenn große Datenmengen am Stück übertragen werden müssen und einen fixen Controller zum Verwalten dieser Datenmengen.

Samsung 850 Evo 250 GByte interne SSD SATA 2,5 Zoll für nur 69,90€

Intels Core i7 7700K bietet enorm viel Rechenleistung sowie einen offenen Mulitplikator für neue Taktrekorde.

Während MSI eine große Cashback-Aktion auf zahlreiche Z270-Mainboards bietet und dazu noch das Spiel For Honor verschenkt, bietet Alternate heute den dazu passenden Prozessor an: Der Intel Core i7-7700K liefert erstklassige Quadcore-Power mit offenem Mulitplikator und, dank Hyperthreading, 16 gleichzeitig verarbeiteten Threads. Der Takt liegt bei 4,2 GHz, per Turbo sind es bis zu 4,5 GHz. Der Kaby-Lake-Prozessor ist bereits im überarbeiteten 14nm+-Prozess bei Intel hergestellt worden und erfordert ein Mainboard für den Sockel 1151.

Intel Core i7-7700K Quadcore-CPU bis 4,5 GHz für nur 349€

Die Zeiten großartig bestückter Soundkarte mit hohem Prestige-Faktor liegen schon ein paar Jahre hinter uns, inzwischen reicht für viele Nutzer der Onboard-Sound des Mainboards oder der im Headset integrierte USB-Soundchip. Dabei erzeugen Soundkarten wie die Creative Sound Blaster Z in Kombination mit einem hochwertigen Headset oder Kopfhörer einen beeindruckenden Sound, der auch in virtuellem Surround viel Spaß macht. Auch qualitativ gute Lautsprecher profitieren von einer Soundkarte.

Creative Sound Blaster Z PCie 1x für nur 45,90€

Neben diesen von uns ausgewählten Highlights bietet Alternate heute noch zahlreiche weitere Schnäppchen aus vielen Produktbereichen an. Hochwertige Netzteile, PC-Gehäuse, Festplatten und natürlich auch weitere SSDs, Grafikkarten und Prozessoren finden sich bei Alternate heute mit spürbaren Rabatten, Stöbern lohnt sich also.

