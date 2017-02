Geht es um die reine Leistung gehört die R9 390 von AMD noch nicht zum alten Eisen: Vor allem für einen Preis von nur 199,90€ und angesichts der noch immer aktuellen 8,0 GByte VRAM bietet sie viel Leistung fürs Geld.

Von Dennis Ziesecke |

Die VTX3D Radeon R9 390 Dual Fan sorgt mit 8,0 GByte GDDR5, angebunden mit 512 Bit, für eine zeitgemäße Performance.

Auch abseits der Highend-GPUs gibt es interessante Grafikkarten für Gamer. Bei Caseking beispielsweise gibt es heute die VTX3D Radeon R9 390 Dual Fan mit 2.560 Shadereinheiten, DX12-Support und 8,0 GByte GDDR5-RAM, angebunden mit 512 Bit.

Der Polaris-Vorgänger verbraucht zwar mehr Energie als die effizienten Neuzugänge, an Leistung fehlt es der Karte jedoch nicht. Spiele in Full HD und 1440p verkraftet die GPU problemlos und auch der Grafikspeicher läuft so schnell nicht voll. Vor allem DirectX 12 und die Vulkan-API liegen der GPU, doch auch in DX11-Titeln erbringt sie eine sehr gute Leistung.

VTX3D Radeon R9 390 Dual Fan für nur 199,90€ bei Caseking

Die hier dargestellten Angebote sind mit so genannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links erhalten wir vom jeweiligen Anbieter eine kleine Provision.