Der LG 55UH625V eignet sich als Wohnzimmer-Upgrade für beeindruckende UHD- und HDR-Spiele und bietet mit 55 Zoll auch genug Platz fürs Heimkinogefühl. Der Fernseher ist als Tagesangebot bis Mitternacht erhältlich.

Die Logitech G502 bietet eine hervorragende Präzision sowie ein Gewicht-System zum Feintuning.

Einige Zeit waren die Amazon-Tagesangebote für Gamer nur bedingt interessant, doch heute bietet der Versandhändler ein paar spannende Deals. So ist die Logitech G502 Proteus Spectrum für nur 44,99€ erhältlich, Logitechs performante Gaming-Oberklasse zum Mittelklassepreis. Die Maus setzt auf den optischen Sensor PMW3366 mit bis zu 12.000 DPI und verkraftet so auch sehr hektische Spielsituationen. Die RGB-Beleuchtung lässt sich genauso wie die Reaktionszeit des Sensors im Treiber genau an die eigenen Wünsche anpassen. Das gilt auch für das Gewicht, das sich ebenfalls tunen lässt.

Logitech G502 Proteus Spectrum Gaming-Maus für nur 44,99€

Ein großer und reaktionsschneller Partner für die Playstation 4 oder Xbox One ist hingegen der LG 55UH625V. Mit 55 Zoll Diagonale und UHD-Aufkösung bietet er nicht nur viel Bildfläche sondern auch ein kristallklares Bild. Beeindruckend sind Spiele mit HDR wie Uncharted 4: Die zusätzlichen Farbinformationen und der hohe Kontrast sorgen für ein vorher nie gesehenes Grafikerlebnis.

LG 55UH625V 55 Zoll UHD-TV HDR, WebOS 3.0 für nur 649,99€