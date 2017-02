Trotz der steigenden Spiele-Downloads erfreuen sich Collector's Editionen im Games-Bereich immer noch größter Beliebtheit. Besonders, wenn es sich dabei um ein ausgezeichnetes Spiel wie Battlefield 1 handelt.

Vollgepackt: Die Collector's Edition von Battlefield 1 bietet viele zusätzliche Inhalte.

Es war eines der besten Spiele in 2016 und für Publisher EA ein absoluter Hit: Die Rede ist natürlich von Battlefield 1, dem Multiplayer-Shooter par excellence. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Spiel den wohl größten Battlefield-Launch aller Zeiten hingelegt hat und die Spielerschaft noch drei Monate nach dem Release um 50 Prozent größer war als noch bei dem Vorgänger Battlefield 4.

Nun gibt es den Ausnahme-Titel in seiner Collector's Edition bei den Amazon Blitzpreisen zum vergünstigten Preis. Mit enthalten in dem exklusiven Paket ist eine 14 Zoll hohe Statue, ein Spiele-Karten-Set, ein Poster aus Stoff, das Spiel sowie exklusive DLC-Inhalte. Das alles gibt es in einer schicken Premium-Box. Wer das Spiel noch nicht hat und Fan von umfassenden Sondereditionen ist, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Übrigens: Die Collector's Edition wird für PC und PS4 angeboten.

Battlefield Collector's Edition (PC) ab 17:59 Uhr

Weitere Blitzangebote:

