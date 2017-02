Viel Leistung für wenig Geld: Das haben die heutigen Angebote bei Saturns Super Sunday gemeinsam. Sowohl der LG-TV als auch das Huawei-Smartphone überzeugen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Von David Gillengerten |

Mit 43 Zoll und einer UHD-Auflösung sowie einem Preis von 399 Euro ist der LG-TV eine gute Mischung aus Preis und Leistung.

Wer beim heimischen TV-Gerät in der Größe sparen möchte, sollte zumindest bei der Auflösung nicht zurückstecken. Eine gute Mischung aus angemessener Größe und hoher Pixelzahl liefert der LG 43UH603V. Mit 43 Zoll in der Bildschirm-Diagonalen ist er gewiss kein Größenwunder, jedoch macht die 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel eine sehr gute Figur. Mit an Bord sind außerdem LGs webOS sowie drei HDMI-Eingänge. Für einen akzeptablen Preis von nur 399 Euro ist der LG 43UH603V durchaus einen Blick wert.

LG 43UH603V, 43 Zoll, UHD 4K, SMART TV für nur 399€

Das Huawei P8 ist nicht mehr taufrisch, liefert aber immer noch genug Leistung für aktuelle Spiele und Apps.

Weniger Auflösung, aber auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Das Huawei P8 ist auf dem Smartphone-Markt kein neues Gesicht. Doch das hält das Flaggschiff von 2015 nicht davon ab, immer noch hervorragende technische Details mit guter Verarbeitung zu kombinieren. Die Software-Unterstützung für das P8 ist noch nicht zu Ende, auch wenn es nicht mehr mit der neusten Android-Version (Nougat) ausgestattet wird. Wer ein leistungsfähiges Handy zum kleinen Preis haben möchte, sollte sich das Huawei P8 auf jeden Fall anschauen.

Huawei P8, 5.2 Zoll, 16 GB, Android 5.0 für nur 219€