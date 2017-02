Amazon bietet bereits recht früh am Tage den Acer Predator Z271, einen Curved-Monitor mit Full-HD-Auflösung, G-Sync, 144 Hz und 4 ms zum Blitzangebotspreis an. Ohne G-Sync aber mit mehr Bildfläche kommt kurz danach noch der Medion Akoya X58322 daher - 31,5 Zoll und Curved zum erstaunlich niedrigen Preis.

Der Acer Predator Z271 erfreut Nvidia-Nutzer mit G-Sync und 144 Hz. Mit 27 Zoll Diagonale kommt auch die Krümmung des Curved-Monitors gut zur Geltung.

Während AMDs Freesync auch in recht günstigen Monitoren eingesetzt wird, erfordert Nvidias G-Sync mehr technischen und daher finanziellen Aufwand im Bildschirm. Der Acer Predator Z271 ist daher eine gute Gelegenheit, einen G-Sync-Monitor preiswerter abzustauben.

Acer optimiert den Bildschirm auf die Ansprüche von Gamern, in diesem Falle primär Nvidia-Nutzer. Da das Display mit 1.920x1.080 Bildpunkten auflöst, wird keine hochgezüchtete Grafikkarte benötigt, um den Monitor mit 144 Hz zu befeuern. Das blickwinkel- und farbstabile VA-Panel bietet eine Reaktionszeit von 4ms und deckt den sRGB-Farbraum zu 100% ab.

Während der PC bevorzugt per Displayport verbunden werden sollte - nur so funktioniert G-Sync - lassen sich per HDMI beispielsweise auch Konsolen anschließen. Praktisch ist der integrierte Hub für USB 3.0.

Acer Predator Z271 27 Zoll Curved-FHD-Monitor, VA 4ms, G-Sync, 144 Hz ab 08:00 Uhr

