Das MSI GE72VR-7RF ist dank Intel-Quadcore, GTX 1060 und flotter SSD auch für aktuelle Spiele gerüstet - dank Full-HD-Display mit G-Sync und 144 Hz sogar sehr luxuriös. Diese Woche ist das Notebook für 1499€ bei Notebooksbilliger.de im Angebot.

Von Dennis Ziesecke |

Das MSI GE72VR-7RF ist eine mobile Gaming-Maschine mit viel Leistung und einem flotten 144Hz-Display.

Mit dem MSI GE72VR-7RF bringt Notebooksbilliger erstaunlich viel Leistung in ein mobiles Gehäuse. Der Intel Core i7-7700HQ arbeitet mit vier Rechenkernen aus der aktuellen Kaby-Lake-Generation und bis zu 2,8 Gigahertz Takt sowie Hyperthreading. Der 16 GByte große DDR4-Arbeitsspeicher lässt sich noch erweitern wenn Bedarf besteht. Das 17,3 Zoll messende Display löst mit Full HD auf und ist mit 144 Hz ansprechbar. MSI bietet zudem G-Sync.

Eine 2,5-Zoll-Festplatte mit 1,0 TByte bietet Platz für Daten und Anwendungen, die 256 GByte große M.2-SSD beschleunigt oft genutzte Programme wie das dort bereits vorinstallierte Windows 10 Home 64 Bit. Die verbaute SSD ist zwar nur mit SATA angebunden, der Steckplatz selbst verkraftet als Upgradeoption aber auch rasante PCIe-4x-SSDs. Für viel Grafikleistung sorgt die Nvidia GTX 1060, der 3,0 GByte GDDR5 zur Seite stehen. Damit nimmt das Notebook auch an Nvidia Gratis-Game-Aktion teil: Nach dem Kauf des Notebook lässt sich so eine Gratis-Kopie von For Honor sichern.

MSI GE72VR-7RF 17,3 Zoll FHD G-Sync, i7-7700HQ, 16 GB, GTX 1060 für nur 1499€

Der Acer RT280K löst bei 28 Zoll Diagonale mit UHD auf.

Ab einer gewissen Bildschirmgröße wird die bewährte Full-HD-Auflösung schnell etwas grobpixelig - ob das schon bei 27 Zoll der Fall ist wird unter anderem in der Gamestar-Community immer wieder eifrig diskutiert. Warum also nicht gleich den Sprung auf UHD wagen, immerhin ist der Acer RT280K mit 28 Zoll ja auch etwas größer als klassischer 27er-Bildschirme..

Mit 3.840x2.160 Bildpunkten wird der eine oder andere Nutzer Bildinhalte zwar dennoch skalieren müssen, bei Spielen jedoch überzeugt die hohe Auflösung auch ohne Optimierungen. Das TN-Panel arbeitet mit 1ms sehr reaktionsschnell, Acer unterstützt zudem Freesync (via Displayport an kompatiblen AMD-Grafikkarten) mit maximal 70 Hz.

Acer RT280K 28 Zoll UHD-Monitor 1ms, 70 Hz, Freesync für nur 329€