Selten haben Deals so gut zueinander gepasst wie heute. Das Konsolen-Komplett-Angebot mit PS4 und Spiel sowie einem 60 Zoll großen Samsung-TV gibt es aber nur heute.

Von David Gillengerten |

Gute Maße, guter Preis: Der Samsung ? UE-60J6280 überzeugt mit einer großen Bilddiagonalen von 60 Zoll.

Wer bisher noch keine Konsole mit passendem TV im Haus hat oder eh sein altes Fernseh-Gerät austauschen wollte, findet heute zwei gute Angebote im Netz. Da wäre zum einen der Samsung UE-60J6280, der mit einer üppigen Bilddiagonale von 60 Zoll aufwartet. Die Auflösung des Bildschirms beträgt 1.080 x 1.920 Pixel (Full-HD). Weitere Features wie 4-HDMI-Anschlüsse, USB-Ports und Smart Hub sind ebenfalls mit dabei.

Samsung UE-60J6280, 60 Zoll, Full-HD, SMART TV für nur 699€

Passt zum neuen TV: Die PlayStation 4 Slim mit 1 TB Speicherplatz sowie mit The Last Guardian im Bundle.

Komplementär dazu gibt es zum anderen ein attraktives Konsolen-Angebot bei Saturn: Die PlayStation 4 Slim mit 1 TB Speicherplatz erfreut sich immer noch großer Beliebtheit und ist normalerweise für fast 300 Euro erhältlich. Bei Saturn gibt es das Gerät heute zusammen mit dem Spiel The Last Guardian, das aktuell um die 40 Euro kostet, für insgesamt 269 Euro. Wer also schon immer eine PlayStation haben wollte und nur auf den richtigen Zeitpunkt wartete, kann nun zuschlagen.

PlayStation 4 Konsole Slim 1TB + The Last Guardian für nur 269€