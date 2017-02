Fürs professionelle und uneingeschränkte Aufzeichnen von Gaming-Videos bietet Amazon heute das Elgato Game Capture HD60 S an. Den richtigen Sound an PC und Konsole hingegen liefert das Logitech Z906 mit 5.1-Surround und THX-Zertifizierung.

Mit dem Elgato Game Capture HD60 S lassen sich FHD-Video in 30 und 60 FPS aufzeichnen.

Fürs gelegentliche Streamen reichen die Sharing-Funktionen aktueller Konsolen und einfache PC-Tools aus, wer aber einen Schritt weiter gehen möchte, kommt um ein Capturing-Device wie Elgatos Game Capture HD60 S kaum herum. Sei es um den PC beim Streaming zu entlasten, da die USB-Box die Rechenarbeit und auch das Streaming übernimmt oder um flexibel von der Konsole zu streamen. Die Latenz verschlechtert sich dank Low-Latency-Technologie nur minimal, zudem lassen sich Grafik-Overlays und Webcam-Bilder live in das Video einbetten.

Angeschlossen wird die Box via USB 3.0 am PC, Endgeräte wie die Playstation 4, Xbox One oder WiiU und später wohl auch Nintendos Switch lassen sich per HDMI anschließen.

