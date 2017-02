Unsere Übersicht zeigt einige der aktuell interessantesten Grafikkarten für PC-Gamer. Vom Einstiegsmodell GTX 1050 Ti bis zum flotten Alleskönner GTX 1080.

Die Zotac GeForce GTX 1070 Mini bietet viel Leistung auch in kleineren Rechnergehäusen.

Auch wenn offenbar die Geforce GTX 1080 Ti vor der Tür steht, dürfte der Preis der Karte nicht unbedingt Taschengeld-freundlich ausfallen. Wir haben daher einige aktuell vergleichsweise preiswerte Karten mit guter Performance auch für weniger pralle Konten zusammengestellt.

Die GTX 1070 beispielsweise dürfte vielen Gamern bereits genug Leistung bieten, erst mit 4K und opulenten VR-Anwendungen steigen die Anforderungen zu stark für den potenten Oberklasse-Chip. Die Zotac Geforce GTX 1070 Mini beispielsweise ist trotz hoher Leistung mit 210x122mm kompakt genug auch für kleinere Gehäuse. Zusätzlich zur Karte gibt es (nach Registrierung bei Nvidia) wahlweise die Vollversion des Spieles For Honor oder von Ghost Recon gratis dazu.

Zotac Geforce GTX 1070 Mini für nur 389,99€ bei Notebooksbilliger.de

Die MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC ist ein preiswerter Einstieg in die neue GPU-Generation.

MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC

Mit 4,0 Gigabyte GDDR5-Speicher (128 Bit) erfüllt die MSI-Karte die Grundvoraussetzung für einen Neukauf - weniger Grafikspeicher ist kaum zukunftssicher. Der energiesparende Pascal-Grafikchip arbeitet auf der preiswerten Karte mit 1.341 Megahertz und bietet genug Leistung für die meisten aktuellen Titel in Auflösungen bis Full HD. Praktisch: Ein zusätzlicher Stromanschluss vom Netzteil wird nicht benötigt und selbst ein Upgrade von einer vor einigen Jahren noch sehr interessanten GTX750Ti ist aufgrund der spürbar höheren Leistung eine Option.

MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC für nur 159,99€ bei Mediamarkt

Die PowerColor AMD Radeon RX 480 Red Dragon ist mit 8,0 GByte GDDR5 bestückt.

PowerColor AMD Radeon RX 480 Red Dragon 8 GB

AMD bereitet seine Vega getauften Highend-Karten noch vor, so dass bis zum Erscheinen die RX480 die stärkste Karte der aktuellen Generation bleibt. Die Powercolor Red Dragon ist mit 8,0 GByte GDDR5 (256 Bit) gut ausgestattet, der Hersteller sorgt zudem für eine leichte Übertaktung der Polaris-GPU. Wer vor dem Kauf eines neuen Monitors steht, kann sich dank der deutlich preiswerteren Freesync-Technologie über eine spürbare Ersparnis beim Bildschirmkauf freuen. Vor allem unter DirectX12 und Vulkan zeigt die RX480 zudem, dass auch in Zukunft sehr gute Leistungen mit der Karte möglich sein werden.

PowerColor AMD Radeon RX 480 Red Dragon 8 GB für nur 239,90€ bei Cyberport

Die Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 passt auch in kleine Wohnzimmer-Gehäuse.

Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1

Genug Leistung für VR und Spiele in 1440p bietet Nvidia GTX 1060 - da die Pascal-GPU dabei recht wenig Energie aufnimmt, sind trotz der beeindruckenden Leistung sehr kompakte Grafikkarten möglich, die auch in kleinen Wohnzimmergehäusen für Gaming-Power sorgen. Inno3D beispielsweise bietet mit der GTX 1060 Compact X1 ein entsprechendes Modell mit leichter Übertaktung an. Mit nur 172x98mm ist die Karte klein, dabei aber dennoch nicht zu laut oder warm.

Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 für nur 256,99€ bei Notebooksbilliger.de

Mit der EVGA GeForce GTX 1080 Gaming ACX 3.0 dürften ruckelnde Spiele erst einmal der Vergangenheit angehören.

EVGA GeForce GTX 1080 Gaming ACX 3.0

Der neue 4K- oder 240-Hz-Monitor stellt die alte Grafikkarte vor unlösbare Aufgaben? Dann wird es Zeit für eine GTX 1080 wie das Modell von EVGA. Mit 8,0 GByte flottem GDDR5X-Speicher mit effektiv 10.010 MHz Takt sowie einen GPU-Boosttakt von 1.733 MHz beschleunigt die Karte Spiele auch in hohen Auflösungen problemlos. Auch zur GTX 1080 gibt es von Nvidia wahlweise For Honor oder Ghost Recon geschenkt.

EVGA GeForce GTX 1080 Gaming ACX 3.0 für nur 599€ bei Caseking (ab 28.02.)