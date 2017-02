Die heutigen Blitzangebote gleichen einem Sonderverkauf von Corsair: Tastaturen wie die Corsair K70 RGB LUX mit Cherry MX Brown oder die K95 RGB mit Cherry MX Red aber auch Mäuse wie die M65 Pro Optical finden sich über den Tag verteilt.

Von Dennis Ziesecke |

Die Corsair K95 RGB ist mit Cherry MX Red Switches ausgestattet.

Freunde hochwertiger Eingabegeräte sollten heute ihr Lager in der Nähe eines Amazon-tauglichen Gerätes aufschlagen. Den gesamten Tag über finden sich immer wieder Tastaturen, Mäuse und Mauspads von Corsair in den Blitzangeboten - wie immer nur für eine begrenzte Zeit und frühestens ab dem Zeitpunkt, der hier in der News angegegeben ist (für Prime-Nutzer, alle anderen starten eine halbe Stunde später).

Die Corsair K95 RGB mit flexibel anpassbarer RGB-Beleuchtung setzt auf Cherrys MX Red Switches für ein hervorragendes Tastenfeedback mit flotter Reaktionszeit. Das aus Aluminium gefertigte Keyboard erweist sich zudem als sehr robust und langlebig. Weitere Corsair-Produkte finden sich in den weiteren Angeboten.

Corsair Gaming CH-9000220-DE K95 RGB Cherry MX Red Tastatur ab 17:00 Uhr

Weitere Angebote:

