Dank eines nur am heutigen Mittwoch gültigen Gutscheines lassen sich beim Kauf gebrauchter Spiele bei Rebuy heute ein paar Euros sparen - 20% gibt es, ohne Mindestbestellwert.

Neue Spielmodi, DLC und weitere Verbesserungen halten Battlefield 1 weiterhin oben in der Spielergunst. Wird Zeit, sich endlich auf dem Schlachtfeld zu melden, Soldat!

Nicht nur Gamestop profitiert vom Gebrauchthandel mit (bevorzugt Konsolen-)Spielen, auch reine Onlinehändler wie Rebuy kaufen und verkaufen teils topaktuelle Games zu Gebrauchtpreisen. Am heutigen 22.02.2017 gewährt Rebuy zudem einen 20% Preisnachlass auf alle Spiele im Sortiment, bei der Bestellung muss nur der Gutscheincode GAME20RABATT eingegeben werden. Dieser Code gilt für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist pro Kunde nur einmal nutzbar.

PC-Spiele finden sich eher selten im Sortiment von Rebuy, Onlinebindungen und weitere Sperren verhindern den Weiterverkauf sehr effektiv. Konsolenspieler hingegen können zuschlagen (auch wenn eventuelle Day-One-DLCs und Vorbestellerboni üblicherweise schon eingelöst wurden).

Mit dabei sind Spiele wie Battlefield 1 für Xbox One und Playstation 4 aber auch das aktuelle Pokémon Sonne für 3DS. Playstation-VR-Spieler können vor dem Kauf von Resident Evil 7 schon einmal die Bestände an Herzmedikamenten und Beruhigungsmitteln überprüfen. Und auch Besitzer einer WiiU finden einiges an spannenden Spielen wie beispielsweise Lego City Undercover oder Splatoon. Klassiker wie Street Fighter II für SNES oder Final Fantasy VIII für die erste Playstation finden sich übrigens ebenfalls im Rebuy-Angebot.

Battlefield 1 für nur 28,79€ (Xbox One)

Unter anderem mit dabei:

