Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

AMD Ryzen 7 erscheint am 02. März - Jetzt versandkostenfrei vorbestellen bei Alternate

AMD bringt seine neue CPU-Generation Ryzen in Position. Die Achtkern-Topmodelle lassen sich jetzt bereits vorbestellen, so dass Hardwarefans pünktlich zum Erscheinen am 02. März mit dem Zusammenbau ihres neuen Rechners beginnen können.

Von Dennis Ziesecke |