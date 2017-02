Die Preise für SSDs steigen zwar gerade wieder, bei Saturn gibt es aber dennoch ein interessantes Angebot für eine Marken-SSD. Die 850 Evo von Samsung bietet 500 GByte Speicherplatz und Adapter zur Nutzung per USB.

Von Dennis Ziesecke |

Das Samsung 850 Evo Starter Kit besteht aus der SSD mit 500 GByte sowie einem Adapter von SATA auf USB.

SSDs sind aktuell wieder teurer als noch vor einigen Monaten, aller Voraussicht nach dürfte das Preisniveau noch einige Zeit anhalten oder sich sogar weiter nach oben bewegen. Umso seltener sind SSD-Angebote mit Marken-Laufwerken geworden. Die Samsung 850 Evo bildet hier die positive Ausnahme.

Das Start Kit besteht aus der Samsung 850 Evo 500 GByte, Software zur Migration des Betriebssystems von einer Festplatte sowie ein praktischer Adapter von SATA auf USB 3.0. So lässt sich das 2,5" SATA-Laufwerk bequem auch als externes Laufwerk mit beeindruckenden Transfergeschwindigkeiten am Limit des USB-Anschlusses nutzen. Intern findet das Laufwerk am SATA-Port Anschluss. Die flotte SSD beschleunigt dabei nicht nur das Betriebssystem, so dass sich ein moderner PC endlich auch anfühlt wie ein moderner PC sondern sorgt auch bei Spielen für teils deutlich niedrigere Ladezeiten und verringerte Nachladeruckler bei einigen Titeln.

Samsung 850 Evo Starter Kit 500 GByte für nur 149€