Mit zahlreichen reduzierten (Gaming-)Produkten feiert Alternate weiter das 25-jährige Firmenbestehen. Dazu gibt es dieses Wochenende oben drauf noch bis zu 25% Rabatt beim Kauf mit Masterpass.

Der PlayStation 4 Dualshock 4 Controller funktioniert sowohl kabellos als auch per USB am PC.

Alternate feiert weiterhin 25-jähriges Bestehen und lockt zu diesem Anlass weiterhin mit Preisnachlässen auf interessante Artikel. Aktuell gibt es beispielsweise den Sony PS4 Dualshock 4 Controller für nur 45,99€. Das Eingabegerät funktioniert nicht nur an der Konsole als Zweitcontroller oder als Ersatz für auf mysteriöse Weise an der Wand zerschmetterte Gamepads sondern auch am PC.

Ebenfalls für 45,99€ bietet Alternate aktuell auch den XBox One Wireless-Controller in der aktuellen 2016er-Version an. Dieser wird von vielen Spielen am PC nativ unterstützt und bietet damit eine sehr gute und frickel-freie Option am PC mit dem Gamepad zu spielen.

Zusätzlich zu den reduzierten Preisen zahlreicher Produkte gibt es an diesem Wochenende (24.02. bis 26.02.) eine Masterpass-Aktion: Beim Kauf über diesen Dienstleister gibt es bei einem Bestellwert bis 100€ satte 25 Euro zusätzlichen Preisnachlass. Bei einem Einkauf über 100 Euro sind es pauschal 25€, die sich durch Masterpass sparen lassen.

Sony Playstation 4 Dualshock 4 Wireless Controller V2 für nur 45,99€

