Gamesplanet-Rabatte am Wochenende :

Bis zum 26. Februar sind bei unserem Partner Gamesplanet besonders atmosphärische Leckerbissen reduziert: Darunter das düstere Fantasy-Reich von Dark Souls 3, die tödliche Unterwasserwelt der Bioshock Collection oder der Weltraum-Horror von Alien Isolation.

Von Elena Schulz |

Bei manchen Spielen sind allein die Welten so intensiv, das wir uns Stunden in ihnen verlieren können. Zum Beispiel das schaurig-düstere Fantasy-Mittelalter in Dark Souls, das uns ähnlich unter die Haut geht wie die brutalen Kämpfe. Oder die versunkene Stadt Rapture, die uns in der Bioshock Collection nach und nach ihre grausame Vergangenheit offenbart.

Oder die Raumstation Sevastopol in Alien: Isolation, die uns allein über den herumstreunende Alien regelmäßig Schauer über den Rücken jagt. Wer Spiele dieser Art liebt, sollte dieses Wochenende mal einen Blick auf Gamesplanet werfen. Die Wochenendangebote bieten noch zahlreiche weitere Titel und laufen noch bis zum 26. Februar.

Hier geht's zu den Wochenendangeboten auf Gamesplanet.de

Gamesplanet-Highlights bis zum 26. Februar