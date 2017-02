Playstation 4 Slim 1TB Watchdogs-Bundle nur 288,88€, Acer One 10 nur 133€ - Angebote bei Saturn.de

Nur bis Montag früh 09:00 Uhr gibt es bei Saturn die Online Only Offers - allerdings nur in begrenzten Stückzahlen. Mit dabei: Die PS4 Slim mit 1TB Speicher sowie Watch Dogs und Watch Dogs 2 und UEFA Euro 2016 für 288,88€ und das Windows-Convertible Acer One 10 für günstige 133€.

Von Dennis Ziesecke |