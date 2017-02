Bei den britischen Amazon-Kollegen gibt es aktuell die Playstation 4 Slim 1TB im Bundle mit Horizon: Zero Dawn und einem zweiten Dualshock-Controller für zusammen 275€ (aktueller Umrechnungskurs). Bestellt werden kann mit einem deutschen Amazon-Konto.

Von Dennis Ziesecke |

Die PlayStation 4 Slim gibt es wieder im Bundle mit einem aktuellen Spiel und einen Zusatzcontroller - allerdings vorerst nur bei Amazon.co.uk.

Einige interessante Bundles und Deals schaffen es nicht so schnell in den deutschen Handel wie es gut wäre. Glücklicherweise ist es aktuell kein Problem beispielsweise bei den britischen Nachbarn zu ordern. Bei Amazon.co.uk gibt es aktuell beispielsweise die Playstation 4 Slim 500 GByte mit Horizon: Zero Dawn (Spiel, auch in deutscher Sprache + zusätzliches Steelbook) sowie einem zweiten Dualshock-4-Controller für nur 275€.

Der Konsole liegt zwar kein deutscher Stromstecker bei, ein solcher sollte sich aber auftreiben lassen. Das Spiel ist multilingual. Bei Amazon.co.uk kann sich jeder Kunde mit einem deutschen Amazon-Account anmelden und dort auch bestellen. Bei der Abrechnung funktionieren allerdings nur Kreditkarten. Eine weitere Besonderheit: Bei der für die Kreditkarte gewählten Währung sollte unbedingt das britische Pfund ausgewählt werden und nicht Euro, da so die Endsumme um gut 10 Euro niedriger liegt.

Achtung: Amazon schreibt zwar im Angebot der Versand zum deutschen Festland wäre nicht möglich, es funktioniert aber trotzdem. Es gilt der aktuelle Umrechungskurs, der Preis in Euro kann sich also im Rahmen der Wechselkursschwankungen im Laufe des Tages ändern.

