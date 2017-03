Den Switch-Starttitel 1-2-Switch gibt es bei Amazon für Vorbesteller für nur 34,99€ statt 49,99€ - geliefert wird das Spiel pünktlich am 03. März.

Von Dennis Ziesecke |

1-2-Switch ist Mehrspielerspaß mit den Joy-Cons der Nintendo Switch.

Nintendos Switch ist nicht nur ein Handheld und eine stationäre Konsole mit Nintendo-Flair, die beiden Joy-Cons lassen sich auch ohne Tablet-Display und einzeln nutzen. Eine Spielesammlung für die Joy-Cons stellt Nintendo mit 1-2-Switch dann auch passend zum Release der Konsole bereit.

Die Minispiele erfordern nicht einmal den Blick auf einen Bildschirm, die Spieler visieren sich gegenseitig an während die Joy-Cons mit Bewegungssensoren und HD-Vibration den Rest übernehmen. Das Spiel erscheint am 03. März und wird bei Vorbestellung auch pünktlich geliefert - für 34,99€ statt den bei anderen Händlern üblichen 49,99€. Prime-Nutzer sparen zusätzlich 2 Euro am Ende des Bestellvorgangs.

1-2-Switch (Nintendo Switch) für nur 34,99€