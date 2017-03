Respawn, sterben und von vorn: Dieser Steam-Tipp lässt uns manche Abschnitte endlos oft wiederholen und ist trotzdem seine fünf Euro locker wert.

Von Philipp Elsner |

Es gibt wahrscheinlich kein Spiel, in dem ich so oft gestorben bin. Und ich bin jemand, der normalerweise nicht besonders frustresistent ist, was Spiele betrifft. Von Dark Souls und Co. lasse ich lieber die Finger. Trotzdem hat mich Hotline Miami laut Steam weit über 20 Stunden an den Bildschirm gefesselt. Denn der pixelige Top-Down-Shooter drückt alle meine Motivations-Knöpfe, macht mich zum Achievement-Jäger und weckt einen Kampfgeist in mir, den ich vorher gar nicht da vermutet hatte.

Das liegt nicht nur an den schweißtreibenden und extrem brutalen Kämpfen und dem motivierenden Punkte- und Combo-System. Auch nicht nur an der düsteren und wendungsreichen Story mit ihren skurrilen Charakteren. Oder an dem fantastischen Soundtrack, der irgendwie zu jeder Sekunde passt und mich zum Weiterspielen antreibt. Es ist erst der besondere Mix, dieses stylische Komplettpaket, das Hotline Miami zu etwas ganz Besonderem macht.

Zum Steam-Angebot: Hotline Miami 1 +2 für 5 Euro

Deshalb kann ich gar nicht anders, als das Steam-Bundle mitsamt dem ebenfalls recht gelungenen (wenn auch nicht ganz so genialen) Nachfolger Hotline Miami 2 für lächerliche 5 Euro weiterzuempfehlen. Klar, wer mit dem Pixel-Look so überhaupt nichts anfangen kann oder abgedrehte Gangster-Geschichten á la Tarantino hasst, der wird hier nicht glücklich.

Allen anderen kann ich aber nur raten, diesem blutigen 80er-Jahre-Trip eine Chance zu geben - auch wenn man sich manchmal durch haarige Situationen nur via Trial & Error durchbeißen kann. Aber für mich hat sich der Druck auf die Respawn-Taste jedenfalls noch nie so motivierend angefühlt, wie bei Hotline Miami.