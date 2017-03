So günstig war die PS4 schon lange nicht mehr: Für nur 199€ lässt sich Sonys aktuelle Slim-Konsole mit 500 GByte Festplatte nur heute und nur solange der Vorrat reicht bei Mediamarkt schnappen. Mit dabei ist ein Dualshock 4 V2-Controller.

Die PS4 Slim mit 500 GB ist ein günstiger Einstieg in die Welt der PS4-Exklusivtitel.

Spätestens beim aktuellen Angebotspreis von nur 199€ ist ein Vergleich zwischen PS4 und PC nur noch bizarr: Die Konsole leistet angesichts ihres niedrigen Preises erstaunliches und das nicht nur bei Exklusivspielen wie Uncharted 4: A Thief's End oder Horizon: Zero Dawn. Warum also nicht die Konsole als Zweitgerät neben dem hochgezüchteten PC akzeptieren, Frieden schließen mit dem ewigen Konsolenkrieg? Und bei der Gelegenheit lässt es sich mit Playstation VR auch noch vergleichsweise günstig in die virtuelle Realität spicken. Und dann sind da noch Konsolen-exklusive Perlen wie Destiny..

Mediamarkt bietet die PS4 in der aktuellen Slim-Version mit 500 GByte Speicherkapazität und einem Dualshock 4 V2 Controller als Tagesangebot nur am heutigen 03.03. und nur solange der Vorrat reicht an. Das Slim-Modell der PS4 ist nicht nur kleiner als die Classic-PS4 sondern benötigt auch weniger Energie.

Sollte das Onlinekontingent vergriffen sein, gibt es oft in den Märkten vor Ort noch Chancen auf eine günstige Konsole. Und wer weiß, vielleicht liegt da ja auch noch die eine oder andere Nintendo Switch herum und wartet auf einen neuen Besitzer. Besonders elegant: Konsole Online reservieren, bezahlen und dann ganz bequem und ohne Versandkosten im nächsten Mediamarkt abholen.

Sony Playstation 4 Slim 500 GB für nur 199€ bei Mediamarkt