Auch wenn Sonntags alle Geschäfte geschlossen sind, kann man im Netz immer noch gute Angebote finden. So zum Beispiel einen hochwertigen 55-Zoll-Fernseher von LG oder die Ezio-Collection für Konsolen.

Von David Gillengerten |

Wer mit dem Gedanken spielt, seinen alten Fernseher upgraden zu wollen, könnte mit dem LG 55UH6159 einen guten Fang machen. ?

Groß und hochauflösend: Der LG 55UH6159 ist ein TV, den man sich gerne ins Wohnzimmer stellt. Mit einer UHD-Auflösung bei 55 Zoll Bilddiagonale spielt der Fernseher in der gehobenen Klasse mit. Das Design des TVs ist derweil angenehm dünn und modisch, sodass das Gerät in fast jedem Wohnzimmer eine gute Figur macht. Dank drei HDMI-Verbindungen ist es außerdem möglich, neben einem HD-Reciever und einer Konsole noch ein weiteres Gerät an den Fernseher anzuschließen.

LG 55UH6159 LED TV (55 Zoll, UHD 4K, SMART TV) für nur 547€

Drei Spiele in einem Bundle, mehrer Stunden Spielspaß für einen Preis: Das ist die Ezio Collection.

Gleich drei Spiele für einen kleinen Preis gibt es bei Assassin's Creed: The Ezio Collection. Mit Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood und Assassin's Creed: Revelations können Spieler, die bisher noch nie in Berührung mit der Ezio-Trilogie gekommen sind, das nun nachholen. Alle drei Titel bieten mehrere Stunden Spielspaß für sich alleine und wurden für die neue Konsolen-Generation aufgehübscht. Mehr Inhalt für sein Geld bekommt man kaum.

Assassin's Creed: The Ezio Collection (PS4 / Xbox One) für nur 24,99€