Amazon Blitzangebote am 07. März - Gaming-Notebooks mit GTX 1060 und GTX 1070

Notebook-Special in den Amazon Blitzangeboten: Gaming-Notebooks wie das OMEN by HP 17-w108ng ist dank GTX 1060 flott in Spielen und dank Blitzangebot vergleichsweise preiswert. Das 17-w107ng hingegen ist dank GTX 1070 sogar noch deutlich flotter.

Von Dennis Ziesecke |