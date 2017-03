Amazon Blitzangebote am 08. März - Roccat Lua Gaming-Maus + Mauspad, Final Fantasy XV Deluxe PS4

Es gab genug PS4-Deals in letzter Zeit, die Basis für das Blitzangebot von Final Fantasy XV in der Deluxe-Edition für PS4 dürfte also gelegt sein. Wer lieber am PC spielt und eine neue Maus braucht: Zur Roccat Lua gibt es das Kanga Cloth Mauspad dazu.

