Hardwarefans aufgepasst, Amazon bietet heute wieder einige interessante Erweiterungen für den heimischen PC an. Die Asus Essence STX II beispielsweise, eine PCIe-Soundkarte der Luxusklasse. Oder den OMEN by HP Gaming-PC mit i5-Quadcore und RX480.

Von Dennis Ziesecke |

Der OMEN by HP 870-158ng sieht nicht nur nett aus, er bietet auch eine ansprechende Ausstattung.

Lichteffekte am PC müssen nicht zwingend nach blinkenden Minderwertigkeitskomplexen aussehen, es geht auch stilvoll. Sicherlich ist auch das Gehäuse des OMEN by HP Gaming-Rechners nicht jedermanns Sache, die sparsam eingesetzte rote Beleuchtung am Gehäuse aus gebürstetem Metall hat aber durchaus etwas.

Im Inneren arbeitet ein Intel Core i5-6600K mit bis zu 3,9 GHz nebst 8,0 GByte RAM, einer 1,0 TByte HDD und einer SSD mit 128 GByte. Für die Grafik sorgt AMDs Radeon RX 480. Ein Betriebssystem zwingt HP dem Käufer nicht auf, der Rechner wird mit dem ebenso kostenlosen wie im Alltag unnützen FreeDOS 2.0 ausgeliefert.

OMEN by HP 870-158ng Desktop-PC i5-6600K, SSD+HDD, AMD Radeon RX480 ab 10:00 Uhr

Weitere Angebote:

