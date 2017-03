Die Gaming-Maus G502 Proteus Spectrum von Logitech ist aktuell bei Amazon für nur 49,99€ im Angebot - reduziert von 66€.

Von Dennis Ziesecke |

Die Logitech G502 ist mit einem präzisen optischen Sensor und einem angenehm geformten Gehäuse ausgestattet.

Mit gut in der Hand liegenden und dabei technisch überzeugenden Gaming-Mäusen kennt Logitech sich aus und so ist es keine Überraschung, dass auch die G502 eine Empfehlung für Gamer ist. Der präzise optische Sensor erreicht maximal 12.000 DPI, die exakte Genauigkeit lässt sich per Software und Zusatzbutton aber auswählen und schrittweise aufrufen. Gleiches gilt für die RGB-Beleuchtung, die dabei aber angenehm dezent arbeitet und das PC-Zimmer nicht in eine Disko verwandelt.

Eine Besonderheit der G502 ist ihre Anpassungsfähigkeit: Fünf beiliegende Gewichte lassen sich nutzen um das Gesamtgewicht der Maus zu optimieren. Dazu ist die G502 robust gebaut und setzt auf hochwertige Omron-Switches.

Logitech G502 Proteus Spectrum Gaming-Maus 12.000 DPI für nur 49,99€